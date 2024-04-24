Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич впервые стала мамой

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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сообщила, что впервые стала мамой.

Бенчич вчера, 23 апреля, родила дочь. Её избранником является бывший словацкий футболист Мартин Хромкович, с которым Белинда начала встречаться в 2018 году.

«Белла, 23.04.2024. Наша любовь», — подписала трогательный снимок Бенчич.

Фото: из личного архива Белинды Бенчич

С рождением дочери под праздничным постом Бенчич уже поздравили такие теннисистки, как Елена Остапенко, Онс Жабер, Айла Томлянович, Марта Костюк, Донна Векич, Кэйти Бултер и другие.

Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич. Также Белинда является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022.