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Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Мадриде в последний раз

Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Мадриде в последний раз
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился настроем на выступление на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Возможность играть в Мадриде всегда вызывает у меня приятные эмоции. С нетерпением жду выхода на корт. Для меня эта неделя в некоторых аспектах была хорошей, а в некоторых – не очень. Я не думаю, что смогу здесь сыграть на все свои 100%, но для меня важно иметь возможность просто сыграть в Мадриде в последний раз, для меня очень многое значит игра на этом корте, где я пережил красивые моменты.

Моя цель на эту неделю — выйти на корт и получить как можно больше удовольствия. Я хочу закончить турнир живым. И наслаждаюсь тем, что у меня есть шанс посоревноваться ещё раз. Я здесь, даю себе шанс и надеюсь, что ситуация улучшится. Я не теряю надежды. В спорте всё может измениться очень быстро», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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