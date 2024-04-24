37-летний Надаль высказался о том, что на старте Мадрида сразится с 16-летним Бланшем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с 16-летним американским теннисистом Дарвином Бланшем в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Стоит отметить, что разница в возрасте (21 год и 117 дней) между Надалем и Бланшем стала самой большой в истории «Мастерсов».

«Я ни разу не видел, как он играет. У нас очень большая разница в возрасте. Я хочу выйти и сделать то, что должен сделать, то есть прежде всего – насладиться последними мгновениями здесь, в Мадриде. Посмотрим, как я буду выглядеть, это не предугадать, но я надеюсь, что буду достаточно конкурентоспособным», — сказал Надаль на пресс-конференции.