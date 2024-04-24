Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Мадриде

91-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая сборную Франции, не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Грачёва, преодолевшая квалификацию, со счётом 3:6, 3:6 уступила Лючии Бронцетти.

Встреча Грачёвой с Бронцетти продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Грачёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Бронцетти два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Бронцетти в Мадриде станет чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (4).