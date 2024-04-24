Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Мадриде
Поделиться
91-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая сборную Франции, не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче первого круга Грачёва, преодолевшая квалификацию, со счётом 3:6, 3:6 уступила Лючии Бронцетти.
Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 19:10 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Встреча Грачёвой с Бронцетти продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Грачёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Бронцетти два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Бронцетти в Мадриде станет чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (4).
Комментарии
- 24 апреля 2024
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
19:27
-
18:57
-
18:51
-
18:40
-
18:29
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:53
-
16:44
-
16:41
-
15:48
-
15:39
-
15:21
-
14:49
-
13:43
-
13:29
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:29
-
10:58
-
10:46
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:16