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Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Мадриде

Экс-россиянка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Мадриде
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91-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая сборную Франции, не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Грачёва, преодолевшая квалификацию, со счётом 3:6, 3:6 уступила Лючии Бронцетти.

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 19:10 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча Грачёвой с Бронцетти продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Грачёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Бронцетти два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Бронцетти в Мадриде станет чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (4).

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