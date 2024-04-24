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Элина Аванесян потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мадриде

Элина Аванесян потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мадриде
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65-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян неудачно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого раунда Аванесян потерпела разгромное поражение от 183-й ракетки мира 19-летней американки Робин Монтгомери (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Монтгомери.

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 21:20 МСК
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

В рамках встречи Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Монтгомери два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира в Мадриде Монтгомери сразится с 28-й ракеткой мира из Великобритании Кэйти Бултер (26).

Сетка турнира WTA-1000 в Мадриде
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