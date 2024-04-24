Элина Аванесян потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мадриде
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65-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян неудачно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче первого раунда Аванесян потерпела разгромное поражение от 183-й ракетки мира 19-летней американки Робин Монтгомери (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Монтгомери.
Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 21:20 МСК
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
2 : 0
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
В рамках встречи Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Монтгомери два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде турнира в Мадриде Монтгомери сразится с 28-й ракеткой мира из Великобритании Кэйти Бултер (26).
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