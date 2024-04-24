Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал своё возвращение в тур. Аслан не играл с начала января из-за травмы колена и последовавшей за ней операции.

Возвращение россиянина произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану.

«Очень рад находиться на этом турнире, ведь был большой перерыв – три месяца. Мне вообще говорили, что (восстановление займёт) полгода. Но я как-то успел за три месяца. Где-то полтора месяца назад уже вышел на корт. Я рад. И могу сказать, что не так уж и плохо сыграл сегодня, у меня были шансы.

(про 11 упущенных сетболов в 1-м сете). Думаю, я чуть-чуть засомневался. Начал думать, мол, сейчас закрою первый сет и … 11 сетболов… Я пытался продолжать играть. Во втором сете, думаю, меня подача подвела немного. Там процент было где-то 50. У него в первом сете – 70, во втором – 60 с чем-то. Думаю, это сыграло роль.

На самом деле, он в обеих партиях хорошо играл, но я ждал, что его в решающий момент зажмёт, а, в итоге, меня зажало. И не сложилось. Я пытался играть каждый мяч и получать удовольствие», — сказал Карацев в эфире «Больше».