«Очень помог физио Южного». Аслан Карацев рассказал, как восстанавливался после операции

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев поделился подробностями последствий травмы колена, которую получил в начале января на турнире в Брисбене (Австралия).

«Когда я только получил травму, мне в больнице сказали: «Да всё нормально! Недели две поболит и всё!» Я как бы выдохнул, обрадовался. Обошёл трёх врачей в Австралии, они начали говорить, что нужна операция. В итоге, я послал свои снимки в Лондон и Германию, там сказали – не нужна. Из-за этого я был в подвешенном состоянии. Но всё-таки решил поехать в Германию, чтобы врач вживую посмотрел. Я прилетел, он мне протестировал колено и сказал, что лучше сделать операцию, мол, ты профессиональный спортсмен, вдруг колено вылетит. Но когда он мне сказал про полгода, я, конечно, загрустил немного. Сделал операцию, потом начался долгий, нудный процесс восстановления.

Да, можно сказать, что это было один из самых сложных периодов в карьере. Но я был дома, меня это спасло. Три месяца достаточно быстро пролетели. Я работал с физиотерапевтом по имени Иди. Он раньше работал с Шаповаловым, с Южным много. Он был со мной эти три месяца. Я у него спрашивал, мол, мы точно едем в Мадрид? Он уверил: «100%. Будь уверен. Нога готова». Каждый день на протяжении трёх месяцев мы с ним занимались. Он мне очень сильно помог», — сказал Карацев в эфире «Больше».