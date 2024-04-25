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Аслан Карацев раскрыл, на каких турнирах планирует выступить до «Ролан Гаррос»

Аслан Карацев раскрыл, на каких турнирах планирует выступить до «Ролан Гаррос»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев после поражения на старте грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) раскрыл свои планы на дальнейшие турниры.

Напомним, в матче первого круга Карацев, не игравший с января, со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Нельзя не отметить, что в первом сете Карацеву не удалось реализовать сразу 11 сетболов.

Карацев заявил, что планирует сыграть на «Мастерсе» в Риме (Италия), турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) и «Ролан Гаррос».

«Я могу сказать, что «голоден». Я выхожу на корт и получаю удовольствие от самой игры. Я не хожу поникший из-за того, что упускаю 11 сетболов», — сказал Карацев в эфире «Больше!»

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