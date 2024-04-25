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«Мастерс» в Мадриде, 25 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 25 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 25 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи первого круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей первого круга

  • Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Матео Арнальди (Италия) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — начало матча не раньше 15:00 мск.
  • Павел Котов (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — начало матча не раньше 16:30 мск.
  • Дарвин Бланш (США) — Рафаэль Надаль (Испания) — начало матча не раньше 18:00 мск.

Турнир в Испании завершится 5 мая. Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Расписание "Мастерса" в Мадриде
Турнирная сетка соревнований
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Новости. Теннис
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