«Мастерс» в Мадриде, 25 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 25 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи первого круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей первого круга

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Матео Арнальди (Италия) — начало матча не раньше 13:30 мск.

Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — начало матча не раньше 15:00 мск.

Павел Котов (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — начало матча не раньше 16:30 мск.

— Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — начало матча не раньше 16:30 мск. Дарвин Бланш (США) — Рафаэль Надаль (Испания) — начало матча не раньше 18:00 мск.

Турнир в Испании завершится 5 мая. Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.