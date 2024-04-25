Димитров о победе над Джоковичем в 2013 году: хотел заработать и переехать в другой отель

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился воспоминаниями о неожиданной победе над сербом Новаком Джоковичем на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в 2013 году.

«Я помню тот матч. Я тогда приехал раньше в Мадрид. Помню, что остановился в каком-то крайне сомнительном отеле. А потом, когда узнал, что мне придётся сыграть с Новаком, подумал: „Ладно, посмотрим. Время пришло“. Я хотел выиграть, чтобы заработать немного денег и переселиться в другой отель. Да, так я это помню. Мне нравится повышать собственный уровень в таких ситуациях, особенно в матчах с Новаком», — приводит слова Димитрова Tennis TV.

Напомним, Джокович и Димитров встретились во втором круге «Мастерса» в Мадриде в 2013 году. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (8:10), 6:3 в пользу болгарского теннисиста.