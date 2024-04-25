Педро Качин высказался о серии из 15 поражений

91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин прокомментировал свою серию из 15 поражений.

«Всё начинается на личном уровне, а затем переходит на спортивный. Когда я выиграл свой первый титул ATP в прошлом году, я продолжал чувствовать себя отлично вплоть до US Open. Я подошёл к этому турниру в хорошей форме, но уступил Шелтону. Тогда я как будто сказал себе: «Я не хочу больше страдать, я уже добился гораздо большего, чем мог себе представить». И всё это произошло за очень короткий промежуток времени, в голове просто что-то щёлкнуло.

Когда ты не готов страдать в жизни, особенно на таком уровне, победить невозможно. Этот вид спорта предназначен для тех, кто лучше преодолевает трудные моменты… а я не хотел ничего преодолевать. Я не хотел никаких испытаний. Вот и всё.

Не думаю, что такая серия может нравиться. Но я находил счастье в других сферах жизни, не в теннисе. Всё это время я получал удовольствие от нахождения дома, со своими собаками, семьёй… Я наслаждался всем этим гораздо больше, чем игрой на корте. На самом деле я продолжал играть из чувства долга, гордости, но прежде всего из-за того, что я больше забочусь о своём окружении, чем о себе. Гордость не позволила мне полностью уйти. Теперь я снова получаю удовольствие от игры на корте, хотя со стороны в это невозможно поверить, когда видишь результаты», — приводит слова Качина портал Punto de Break.

Отметим, что последнюю победу Качин одержал в октябре прошлого года. В первом раунде «Мастерса» в Мадриде аргентинец сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.