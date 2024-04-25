Педро Качин высказался о серии из 15 поражений

91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин прокомментировал свою серию из 15 поражений.
«Всё начинается на личном уровне, а затем переходит на спортивный. Когда я выиграл свой первый титул ATP в прошлом году, я продолжал чувствовать себя отлично вплоть до US Open. Я подошёл к этому турниру в хорошей форме, но уступил Шелтону. Тогда я как будто сказал себе: «Я не хочу больше страдать, я уже добился гораздо большего, чем мог себе представить». И всё это произошло за очень короткий промежуток времени, в голове просто что-то щёлкнуло.
Когда ты не готов страдать в жизни, особенно на таком уровне, победить невозможно. Этот вид спорта предназначен для тех, кто лучше преодолевает трудные моменты… а я не хотел ничего преодолевать. Я не хотел никаких испытаний. Вот и всё.
Не думаю, что такая серия может нравиться. Но я находил счастье в других сферах жизни, не в теннисе. Всё это время я получал удовольствие от нахождения дома, со своими собаками, семьёй… Я наслаждался всем этим гораздо больше, чем игрой на корте. На самом деле я продолжал играть из чувства долга, гордости, но прежде всего из-за того, что я больше забочусь о своём окружении, чем о себе. Гордость не позволила мне полностью уйти. Теперь я снова получаю удовольствие от игры на корте, хотя со стороны в это невозможно поверить, когда видишь результаты», — приводит слова Качина портал Punto de Break.
Отметим, что последнюю победу Качин одержал в октябре прошлого года. В первом раунде «Мастерса» в Мадриде аргентинец сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.
|1
|2
|3
|
|
- 25 апреля 2024
-
11:03
-
10:55
-
10:36
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:19
-
00:50
-
00:41
-
00:21
- 24 апреля 2024
-
23:51
-
23:45
-
23:13
-
22:44
-
22:35
-
22:29
-
21:58
-
21:50
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
19:27
-
18:57
-
18:51
-
18:40
-
18:29
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:32
-
17:12