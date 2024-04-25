Циципас: Надаль безжалостен, он не знает милосердия на корте

Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился воспоминаниями о первом матче с испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) в 2018 году. Тогда Надаль обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

«Надаль безжалостен, он не знает милосердия на корте. Я впервые ощутил это на себе, когда играл с ним в Барселоне. Помню его энергию и решительный настрой. Было такое ощущение, будто стадион принадлежит ему. В матчах с другими теннисистами я его не чувствовал. В каком-то смысле это действительно пугает. До той встречи я не привык испытывать таких эмоций, поэтому эти воспоминания до сих пор со мной. Понадобилось время, чтобы к этому приспособиться. Конечно, я вырос, наблюдая за Надалем. У меня в комнате висел плакат с его изображением. Так что противостоять ему поначалу было сложно, он герой моего детства.

Потребовалось несколько матчей, чтобы справиться с этим ощущением. В конце концов, я одержал победу над Рафой в Мадриде в 2019 году. Это было большое достижение. Я считаю, что это одна из моих лучших побед над ним. Я уважаю Рафу, потому что он сделал то, чего не делал никто другой, кроме Федерера и Джоковича. Эти трое игроков довели наш спорт до предела. В каком-то смысле они показали нечеловеческие результаты», — приводит слова Циципаса Eurosport.