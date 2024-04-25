Мария Саккари уверенно обыграла Донну Векич и вышла в третий круг турнира в Мадриде
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич (38-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Саккари.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 12:10 МСК
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
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Мария Саккари
М. Саккари
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Саккари в этой встрече семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Векич два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде соревнований Мария Саккари сыграет с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) — Слоан Стивенс (США). Турнир в Мадриде завершится 4 мая.
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