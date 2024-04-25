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Tennis Magazine Italia: с 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить «Мастерс»

Tennis Magazine Italia: с 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить «Мастерс»
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Саудовская Аравия выиграла право на проведение мужского турнира серии «Мастерс», сообщает Tennis Magazine Italia.

По информации издания, соревнования будут проводиться на первой неделе сезона с 2027 года. Отмечается, что конкуренцию саудовцам составляли катарцы.

Также сообщается, что ATP и WTA формально останутся отдельными организациями, но объединятся на коммерческом и операционном уровнях.

На этой неделе в Мадриде, проходит встреча руководства, на которой обсуждается реформирование календаря и тура в целом.

Напомним, в феврале стало известно, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) станет партнёром таких крупных турниров, как «Мастерсы» американской серии в Индиан-Уэллсе и Майами, в Мадриде (Испания) и турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

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