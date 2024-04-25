Самсонова — Осака: россиянка уступила во втором сете матча второго круга турнира в Мадриде
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Сегодня, 25 апреля, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встречается с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Второй сет со счётом 6:4 выиграла японская спортсменка.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Наоми Осака во втором круге турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 14:50 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|5
|
|4
|7
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Осаки. Японка обыграла Самсонову на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе в этом году со счётом 7:5, 6:3. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша соревнований одержала победу над полькой Игой Свёнтек.
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