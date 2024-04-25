В Мадриде Маттек-Сэндс более трёх минут не могла встать после попадания мяча в голову

Олимпийская чемпионка 2016 года в миксте, многократная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс более трёх минут не могла подняться с земли после того, как мяч попал ей в голову.

Неприятный инцидент произошёл на решающем тай-брейке матча первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На соревнованиях Маттек-Сэндс выступает вместе с соотечественницей Софией Кенин.

Американки на старте Мадрида встречались с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Эшлин Крюгер (США). Именно Рутлифф случайно попала мячом в голову Бетани. После этого Маттек-Сэндс упала и более трёх минут пролежала на корте, держа на голове лёд. После этого матч прервался на медицинский перерыв, так как было необходимо проверить голову Маттек-Сэндс на наличие сотрясения мозга.

Стоит отметить, что тревожный эпизод не помешал американкам выиграть матч со счётом 7:6 (7:5), 5:7, [11:9].