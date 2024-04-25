Надаль прокомментировал выход во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Надаль со счётом 6:1, 6:0 обыграл 16-летнего представителя США Дарвина Бланша.

«Это здорово. После того как многое изменилось за последние несколько лет, каждый раз, когда у меня появляется шанс оказаться на корте этого потрясающего стадиона с безоговорочной поддержкой, это очень много значит для меня. Стараюсь наслаждаться каждым моментом. Завтра ещё один день тренировок здесь, а послезавтра я снова буду на корте. Это заставляет меня чувствовать себя прекрасно», — сказал Надаль после матча.

Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор. Теннисисты уже играли в этом месяце на турнире в Барселоне. Де Минор со счётом 7:5, 6:1 переиграл 37-летнего испанца.