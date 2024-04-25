Надаль — о 16-летнем Бланше: я играл против человека, у которого впереди большое будущее

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал игру 16-летнего представителя США Дарвина Бланша, с которым испанец встретился в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Надаль со счётом 6:1, 6:0 обыграл Бланша.

«Думаю, я играл против человека, у которого впереди большое будущее. Сегодня он совершал ошибки. Я старался быть жестким весь матч. Счастлив, что прошёл. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал Надаль после матча.

Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор. Теннисисты уже играли в этом месяце на турнире в Барселоне. Де Минор со счётом 7:5, 6:1 переиграл 37-летнего испанца.