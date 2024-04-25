Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Сиюй Ван

Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Сиюй Ван
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда представительница Польши обыграла 52-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Иги Свёнтек.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Свёнтек три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ван ни одной двойной ошибки, один эйс и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующей соперницей польской теннисистки в Мадриде станет 30-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя.

Материалы по теме
«Она обманщица». Соперница жёстко оскорбила Шарапову перед «тысячником» в Мадриде в 2017-м
«Она обманщица». Соперница жёстко оскорбила Шарапову перед «тысячником» в Мадриде в 2017-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android