Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Сиюй Ван

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда представительница Польши обыграла 52-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Иги Свёнтек.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Свёнтек три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ван ни одной двойной ошибки, один эйс и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующей соперницей польской теннисистки в Мадриде станет 30-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя.