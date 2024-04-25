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Анастасия Потапова проиграла канадке Лейле Фернандес во 2-м круге турнира в Мадриде

Анастасия Потапова проиграла канадке Лейле Фернандес во 2-м круге турнира в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Потапова со счётом 5:7, 3:6 проиграла финалистке US Open – 2021, 35-й ракетке мира канадке Лейле Фернандес (32).

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 20:05 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча Потаповой с Фернандес продлилась 1 час и 33 минуты. Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фернандес два эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Фернандес в Мадриде станет трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», представительница Туниса Онс Жабер (8).

Сетка турнира WTA-1000 в Мадриде
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