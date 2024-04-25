Свёнтек: я чувствую, что с каждым годом получаю всё большую поддержку

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою игру в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Ребята, спасибо, что пришли. Спасибо болельщикам из Польши и Испании. Я чувствую, что с каждым годом получаю всё большую и большую поддержку. Это даёт мне дополнительную мотивацию. Спасибо, ребята, что пришли, и, надеюсь, вы останетесь до конца турнира», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, в матче второго круга грунтового турнира в Мадриде Свёнтек обыграла 52-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван со счётом 6:1, 6:4. Следующей соперницей польской теннисистки станет 30-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя.