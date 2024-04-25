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Свёнтек: я чувствую, что с каждым годом получаю всё большую поддержку

Свёнтек: я чувствую, что с каждым годом получаю всё большую поддержку
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою игру в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 20:25 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

«Ребята, спасибо, что пришли. Спасибо болельщикам из Польши и Испании. Я чувствую, что с каждым годом получаю всё большую и большую поддержку. Это даёт мне дополнительную мотивацию. Спасибо, ребята, что пришли, и, надеюсь, вы останетесь до конца турнира», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, в матче второго круга грунтового турнира в Мадриде Свёнтек обыграла 52-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван со счётом 6:1, 6:4. Следующей соперницей польской теннисистки станет 30-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя.

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Комментарии
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