20-летнюю российскую теннисистку Марию Тимофееву ограбили в Мадриде

99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева сообщила, что её ограбили в Мадриде (Испания).

По словам теннисистки, с её банковского аккаунта было списано более € 10 тыс. При этом Мария отмечает, что её карта всё время находилась с ней, кроме одного раза, когда она оставила её в своём гостиничном номере. Интересно, что на телефон не поступало никаких уведомлений для подтверждения операций. Тимофеева отметила, что все покупки были сделаны в том же районе, где она остановилась.

Напомним, Тимофеева приехала в Мадрид для участия в грунтовом турнире категории WTA-1000. Мария не смогла преодолеть его квалификационный раунд, в финале уступив 86-й ракетке мира Хэрриет Дарт (11) из Великобритании со счётом 6:4, 3:6 5:7.