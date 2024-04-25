Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

20-летнюю российскую теннисистку Марию Тимофееву ограбили в Мадриде

20-летнюю российскую теннисистку Марию Тимофееву ограбили в Мадриде
Комментарии

99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева сообщила, что её ограбили в Мадриде (Испания).

По словам теннисистки, с её банковского аккаунта было списано более € 10 тыс. При этом Мария отмечает, что её карта всё время находилась с ней, кроме одного раза, когда она оставила её в своём гостиничном номере. Интересно, что на телефон не поступало никаких уведомлений для подтверждения операций. Тимофеева отметила, что все покупки были сделаны в том же районе, где она остановилась.

Напомним, Тимофеева приехала в Мадрид для участия в грунтовом турнире категории WTA-1000. Мария не смогла преодолеть его квалификационный раунд, в финале уступив 86-й ракетке мира Хэрриет Дарт (11) из Великобритании со счётом 6:4, 3:6 5:7.

Материалы по теме
Эрика Андреева — в шаге от основы «Ролан Гаррос». А кто из россиян уже попал на турнир?
Эрика Андреева — в шаге от основы «Ролан Гаррос». А кто из россиян уже попал на турнир?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android