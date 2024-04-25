«Очень удивлюсь, если выиграю в субботу». Надаль — о предстоящем матче с де Минором

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором он встретится с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.

«Я очень удивлюсь, если выиграю в субботу. Сейчас для меня победа или поражение – это не главное. Ещё одна или две победы ничего не изменят в моей карьере. Я не претендую на титул в Мадриде. Субботний матч – это возможность оценить мой уровень. Я хорошо сыграл один сет против де Минора на турнире в Барселоне», — сказал Надаль после матча.

Напомним, сегодня в матче первого круга турнира в Мадриде Надаль со счётом 6:1, 6:0 разгромил 16-летнего представителя США Дарвина Бланша.