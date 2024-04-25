«Лицемерие – это не моё». Азаренко объяснила, почему разрешила сыну Лео посещать матчи

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, почему перестала запрещать сыну Лео посещать её матчи.

«Сейчас с Лео путешествовать немного сложнее, потому что он пошёл в школу. Но всё равно у нас появляются возможности: вот мы с ним ездили в Доху и Дубай, мои родители тоже приезжали, было такое отличное путешествие. Для Лео это была первая поездка туда. Ему очень понравилось.

Он начал ходить на мои матчи, чего раньше не было, потому что я нервничала, переживала, что скажу что-то не так, ракетку кину, а он на это будет смотреть. А потом сама буду ему говорить, мол, нельзя так, не делай. Нет, на самом деле, если я что-то делаю сама, то никогда не запрещаю это сыну. Лицемерие – это точно не моё.

Я просто в какой-то момент почувствовала, что ему нравится, ему хочется приходить меня поддерживать. Я хожу на его тренировки, поддерживаю его в хоккейных играх. Почему я буду запрещать, если ему нравится? Я для себя поняла, что, если что-то произойдёт на матче, мы просто с ним об этом поговорим. Это будет урок для нас, и он даже может нас сблизить. На самом деле, так и получается.

Я очень рада, что он теперь приходит на мои матчи, болеет, я могу брать его на интервью. Ему нравится, и у него всё так естественно получается. Если он пойдёт в спорт, то у него уже будут какие-то навыки», — сказала Азаренко в эфире «Больше!»