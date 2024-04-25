Павел Котов: очень рад, что наконец-таки смог пройти первый круг на «Мастерсе»

72-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга Котов со счётом 6:3, 6:4 обыграл 105-ю ракетку мира, испанца Альберта Рамос-Виньоласа (Q).

«Очень устал, очень рад, что смог наконец-таки пройти первый круг на «Мастерсе». До этого момента во всех категориях я проходил по кругу, а на «Мастерсах» всегда проигрывал в первом. Матч был тяжёлым: очень сильный соперник, пытался затягивать меня в длинные розыгрыши, но, к счастью, у него это не особо получилось, и я смог выиграть.

Почему упустил преимущество во втором сете? Ой, хороший вопрос, наверное, вспомнил как раз о том, что ещё ни разу не выигрывал в первом круге «Мастерса». Где-то он прибавил, на самом деле. Реально, получилось так, что в первые четыре гейма второго сета я просто ни одной ошибки не сделал, а потом где-то случился маленький просчёт, где-то он хорошо сыграл. И все остальные геймы шли в борьбе, но в них все важные розыгрыши он выигрывал», — сказал Котов в эфире «Больше!»