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Чесноков: Надаль играл с таким соперником, которому проиграть просто невозможно

Чесноков: Надаль играл с таким соперником, которому проиграть просто невозможно
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Российский теннисист и победитель семи турниров АТР Андрей Чесноков высказался об игре 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Испанец со счётом 6:1, 6:0 разгромил 16-летнего представителя США Дарвина Бланша.

«Надаль играл с таким соперником, которому проиграть просто невозможно. Он ещё юниор, только начинает карьеру, еще совсем не окреп. Я не понимаю, как он вообще попал на этот турнир. Сам Надаль играет неплохо, но ему пока не хватает уверенности. он делает ошибки, которые никогда раньше не допускал, потому что пока ему не хватает практики», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.

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