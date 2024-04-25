Мирра Андреева: думаю, за год я стала немного сильнее, меньше надеюсь на чудо

43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проанализировала, изменилась ли как-то за прошедший год.

Ранее, на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева одержала волевую победу над американкой Тэйлор Таунсенд со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

«Я думаю, что, может быть, стала немного сильнее: и в физическом плане, и ментально, потому что, если сравнивать с прошлым годом, взять те же первые матчи в Мадриде, я как-то больше надеялась на какое-нибудь чудо, что всё само сложится. Сейчас уже понимаю, что, если я сама ничего не сделаю, ничего само собой не сложится. То есть, нужно всё время что-то делать, чтобы получить результат», — сказала Андреева в эфире «Больше!»