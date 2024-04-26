Бузас Манейро — о турнире в Мадриде: возможно, это была лучшая неделя в моей карьере

93-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро прокомментировала своё выступление на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я чувствовала себя немного подавленной, потому что не было интенсивности. В конце концов, она перехватила инициативу, а я не использовала моменты, чтобы взять себя в руки. У Остапенко много резких ударов и она очень агрессивна. Я думала, что после матча с Бадосой мне дадут небольшой перерыв. В один и тот же день сложно сыграть два матча. Сегодня я чувствовала себя уставшей, но это не оправдание. Елена провела отличный матч. Возможно, это была лучшая неделя в моей карьере», — приводит слова Манейро Punto de Break.

Напомним, в матче первого круга турнира в Мадриде Бузас Манейро обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 2:6, 6:3, 6:3. В матче второго круга теннисистка проиграла Елене Остапенко из Латвии.