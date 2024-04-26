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Андреева — Носкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Мадриде

Андреева — Носкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Мадриде
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Сегодня, 26 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой (31-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на восьмом корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Линда Носкова во втором круге турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Носковой. Чешская теннисистка обыграла Андрееву в четвертьфинале турнира в Брисбене в 2024 году со счётом 7:5, 6:3. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Расписание турнира WTA-1000 в Мадриде
Турнирная сетка соревнований
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