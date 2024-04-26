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Рублёв — Багнис: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде

Рублёв — Багнис: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 26 апреля, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом (136-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на втором корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Факундо Багнис во втором круге турнира в Мадриде.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист обыграл Багниса в стартовом раунде «Мастерса» в Риме в 2020 году со счётом 6:4, 6:4. Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Расписание "Мастерса" в Мадриде
Турнирная сетка соревнований
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