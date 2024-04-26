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Стало известно, когда состоится жеребьёвка теннисного турнира на Олимпиаде-2024

Стало известно, когда состоится жеребьёвка теннисного турнира на Олимпиаде-2024
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Жеребьёвка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля. Она начнётся в 12:00 по московскому времени.

Каждую страну на Играх могут представить не более шести мужчин и шести женщин. Квота в одиночном разряде составляет четыре человека, в паре — два дуэта, в миксте — один. При этом в смешанном разряде могут выступить только участники одиночного или парного турниров. На Олимпиаду теннисисты будут отбираться согласно рейтингам ATP и WTA по состоянию на 10 июня.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по теннису пройдут на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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