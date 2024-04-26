Павлюченкова в двух сетах обыграла Савилл и вышла в третий круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка, 22-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в матче второго круга турнира категории WTA-1000 встречалась с Дарьей Савилл из Австралии (96-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:1, 6:4 в пользу россиянки.
Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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Дарья Савилл
Д. Савилл
Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Савилл пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи. Австралийская теннисистка в этом матче не сделала ни одного эйса
Следующей соперницей Павлюченковой в Мадриде станет победитель поединка между 11-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной и испанкой Кристиной Букшей (75-я в рейтинге WTA).
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