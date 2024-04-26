Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Лючию Бронцетти

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (46-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).