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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Лючию Бронцетти

Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Лючию Бронцетти
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (46-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской спортсменки.

Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:10 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).

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