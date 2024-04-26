Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Лючию Бронцетти
Поделиться
Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (46-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской спортсменки.
Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:10 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).
Комментарии
- 26 апреля 2024
-
13:25
-
13:25
-
12:55
-
12:52
-
12:52
-
10:55
-
10:44
-
09:44
-
09:33
-
09:25
-
09:12
-
00:26
- 25 апреля 2024
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:23
-
23:11
-
22:57
-
22:55
-
22:15
-
21:57
-
21:54
-
21:46
-
21:36
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:40
-
20:32
-
19:56
-
19:47
-
19:43
-
19:33
-
19:02