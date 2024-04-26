Мирра Андреева обыграла Линду Носкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (31-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Андреева в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Носковой три эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева встретится с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США). Турнир в Мадриде завершится 4 мая.