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Мирра Андреева обыграла Линду Носкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Мирра Андреева обыграла Линду Носкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде
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43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (31-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Андреева в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Носковой три эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева встретится с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США). Турнир в Мадриде завершится 4 мая.

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