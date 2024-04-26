Рыбакина прокомментировала победу над Бронцетти в матче второго круга турнира в Мадриде

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рыбакиной.

«Очень рада победе, пришлось немного побороться. Думаю, в целом это был хороший матч. В первом сете мы играли почти на равных. Меня немного расстраивали простые ошибки. К тому же процент первых подач был не самым высоким на протяжении всего матча. Есть над чем работать. Надеюсь, следующий матч будет лучше», — сказала Рыбакина после матча.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).