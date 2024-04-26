Рыбакина прокомментировала победу над Бронцетти в матче второго круга турнира в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рыбакиной.
«Очень рада победе, пришлось немного побороться. Думаю, в целом это был хороший матч. В первом сете мы играли почти на равных. Меня немного расстраивали простые ошибки. К тому же процент первых подач был не самым высоким на протяжении всего матча. Есть над чем работать. Надеюсь, следующий матч будет лучше», — сказала Рыбакина после матча.
В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).
Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:10 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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