Селиваненко: Рублёву надо было вернуть внутреннюю уверенность в себе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва над аргентинцем Факундо Багнисом во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Селиваненко отметил, что эта победа очень важна для российского спортсмена.

«Андрей сегодня одержал уверенную и очень важную для себя победу после несколько затянувшейся серии неудачных игр. Вряд ли здесь есть какой-то особый секрет, ведь россиянин является одним из ведущих теннисистов в туре. Главное, что Рублёву надо было вернуть внутреннюю уверенность в себе и своих силах», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

В следующем раунде соревнований в Мадриде Рублёв сыграет с победителем противостояния Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Цзюнчэн Шан (Китай).