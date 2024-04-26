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Селиваненко: Рублёву надо было вернуть внутреннюю уверенность в себе

Селиваненко: Рублёву надо было вернуть внутреннюю уверенность в себе
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва над аргентинцем Факундо Багнисом во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Селиваненко отметил, что эта победа очень важна для российского спортсмена.

«Андрей сегодня одержал уверенную и очень важную для себя победу после несколько затянувшейся серии неудачных игр. Вряд ли здесь есть какой-то особый секрет, ведь россиянин является одним из ведущих теннисистов в туре. Главное, что Рублёву надо было вернуть внутреннюю уверенность в себе и своих силах», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

В следующем раунде соревнований в Мадриде Рублёв сыграет с победителем противостояния Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Цзюнчэн Шан (Китай).

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
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