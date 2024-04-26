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Вихлянцева: теперь от Рублёва стоит ожидать дальнейших побед

Вихлянцева: теперь от Рублёва стоит ожидать дальнейших побед
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва над аргентинцем Факундо Багнисом во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Андрей Рублёв наконец-то прервал серию обидных поражений. Как я уже говорила ранее, у любого спортсмена бывают спады. У некоторых игроков они наступают между американской серией и турнирами на глине. Думаю, что россиянину помогло сегодня ещё и то, что грунт в Мадриде является быстрым, то есть подходит Рублёву. Первый его соперник на турнире, Багнис, был простым. Теперь от Андрея Рублёва стоит ожидать дальнейших побед. Для него это начало новой отличной формы и отличного грунтового сезона», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Соперником Рублёва в третьем круге турнира в Мадриде станет победитель поединка между 28-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной и китайцем Цзюнчэн Шаном (111-й в рейтинге ATP).

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