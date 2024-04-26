Соболенко в трёх сетах взяла верх над Линетт из Польши во втором круге турнира в Мадриде

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх сетах обыграла Магду Линетт из Польши (48-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. Арина Соболенко реализовала два брейк-пойнта из шести а Магда Линетт — один из девяти. Также белоруска выполнила 10 эйсов и допустила шесть двойных ошибок. На счету польской теннисистки три подачи навылет и одна двойная ошибка.

Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет победительница поединка между 28-й ракеткой мира Кэйти Бултер из Великобритании и американкой Робин Монтгомери (183-я в рейтинге WTA).