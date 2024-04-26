Наталья Вихлянцева: грунт в Мадриде подходит Мирре Андреевой

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе 43-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над представительницей Чехии Линдой Носковой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), а также прокомментировала тот факт, что спортсменка взяла себе в команду чемпионку Уимблдона-1994 испанку Кончиту Мартинес.

«Мирра Андреева взяла сейчас себе в команду опытного тренера – Кончиту Мартинес. Россиянке нужен был новый человек, который приводил многих теннисисток к победам на различных крупных турнирах. Яркий пример – Гарбинье Мугуруса. Под руководством Мартинес Мугуруса выиграла ТБШ. Думаю, что подобный шаг сделан не просто так.

Следим за тем, как Мирра совершенствует свою игру. Такое бывает, когда теннисистка выступает на своём уровне, который помог ей выстрелить, однако противники уже привыкли к нему. В следующем году после таких громких результатов обычно наступает спад. Но когда ты приглашаешь в команду таких великих специалистов, то этот спад переживается легче, ведь добавляешь к игре ещё большего. Победа над Носковой является уверенной. Грунт в Мадриде подходит Андреевой-младшей. Болеем за россиянку. Теннис Мирры похож на игру Мугурусы тем, что обе девушки сильно бьют по мячу и используют вариацию ударов», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, 16-летняя уроженка Красноярска обыграла Носкову со счётом 4:6, 6:4, 6:3.