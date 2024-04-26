Вихлянцева: сейчас все наблюдают за матчами Надаля

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась в преддверии поединка 2-го круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль сразится с 11-й ракеткой мира Алексом де Минором.
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«Сейчас все наблюдают за матчами Надаля, наслаждаются его игрой и выступлениями. Во второй раз за последние две недели Рафаэлю предстоит сыграть с де Минором. Конечно, Королю грунта будет непросто. В Барселоне он потерпел разгромное поражение от австралийца. Здесь, в Мадриде, мы увидим чуть больше борьбы. Однако я считаю, что де Минор выиграет у Надаля и пройдёт дальше. Надаль, в свою очередь, будет готовиться к турниру в Риме и «Ролан Гаррос», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.
Напомним, что в матче 1/16 финала турнира ATP-500 в Барселоне Алекс де Минор обыграл Рафаэля Надаля со счётом 7:5, 6:1. Встреча состоялась 17 апреля.
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