Арина Соболенко рассказала о настрое на грунтовую часть сезона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, рассказала о своём настрое на грунтовую часть сезона 2024 года.

«Дело не в том, чтобы быть уверенной в себе. Дело в том, на что ты готов пойти, чтобы добиться цели. Речь идёт о тяжёлой работе и готовности к сложным сражениям. Чувствую, что уверенность не поможет в таких матчах. Главное — оставаться в моменте и бороться за возможность остаться.

Я могу сказать, что я буду на турнирах, буду бороться за каждое очко, и, если у меня будет возможность победить, я ею воспользуюсь. Таков мой настрой на грунтовый сезон в этом году», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, сегодня, 26 апреля, Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в трёх сетах обыграв Магду Линетт из Польши.