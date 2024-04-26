Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира в Мадриде после снятия Чжэн Циньвэнь

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, 50-я ракетка мира, вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это произошло после того, как восьмая ракетка мира из Китая Чжэн Циньвэнь снялась с соревнований по ходу второго сета матча второго круга со спортсменкой. Встреча была досрочно завершена со счётом 7:5, 2:0.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Юлия Путинцева выполнила один эйс и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чжэн Циньвэнь две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

В матче третьего круга Юлия Путинцева сыграет с 56-й ракеткой мира из США Кэролайн Доулхайд, которая ранее в своём матче была сильнее украинки Ангелины Калининой.