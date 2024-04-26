«Не хотела навредить». Соболенко объяснила слова о предпочтении мужского тенниса женскому

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, объяснила свои слова про любовь к мужскому теннису. Ранее спортсменка заявила, что предпочитает мужской теннис женскому, потому что его интереснее смотреть.

«Я не хотела принижать женский теннис. Мне просто интереснее смотреть, как играют мужчины, потому что я трачу много времени на изучение своих соперниц, поэтому позже, в свободное время, я не хочу снова наблюдать за девушками, с которыми я потенциально могу сыграть.

Это не значит, что мне не нравится женский теннис или что я пытаюсь унизить то, чем я занимаюсь, понимаете? Я играю в женском туре, его для меня слишком много, поэтому я смотрю мужской теннис», — приводит слова теннисистки Punto de Break.