Давидович-Фокина высказался о встрече с Рублёвым в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о своей предстоящей встрече с восьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), а также рассказал о своей текущей форме.

«Я доволен победами на турнире в Мадриде после долгого отсутствия. Думаю, постепенно я обретаю свой уровень. В матче второго круга не всё было отлично, у меня были проблемы с подачей, поэтому мне нужно разобраться, что пошло не так, и хорошо потренироваться, чтобы быть готовым к воскресенью.

Рублёв — довольно агрессивный игрок. И здесь он очень опасен, но никто не является непобедимым. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть этот матч», — приводит слова спортсмена Punto de Break.