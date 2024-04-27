Турнир WTA-1000 в Мадриде, 27 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи 1/16 финала грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Мадриде. Расписание самых заметных матчей 1/16 финала
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
- Ига Свёнтек (Польша) — Сорана Кырстя (Румыния) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
- Елена Остапенко (Латвия) — Мария Карле (Аргентина) — начало матча чуть позже 13:30 мск.
- Слоан Стивенс (США) — Мария Саккари (Греция) — начало матча не раньше 14:00 мск.
- Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис) — начало матча не раньше 15:30 мск.
- Мэдисон Кис (США) — Людмила Самсонова (Россия) — начало матча не раньше 17:00 мск.
- Кори Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина) — начало матча не раньше 21:00 мск.
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