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Свёнтек рассказала о своём отношении к поражениям на примере матча с Рыбакиной в Штутгарте

Свёнтек рассказала о своём отношении к поражениям на примере матча с Рыбакиной в Штутгарте
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как быстро отходит от поражений.

«Многое зависит от хода матча, а также от моих чувств по поводу того, как я его провела. Не все поражения одинаковы. Иногда я переживаю его за один день, иногда за два. В поражениях нет никакой рутины, обычно я грущу и разочаровываюсь, но это во многом зависит от обстоятельств.

Поражение от Рыбакиной на прошлой неделе в Штутгарте было легко забыть, потому что я знала, на что она способна и как может играть. Я понимала, что победить её будет непросто. Кроме того, я допустила определённые технические ошибки, над которыми сейчас работаю. Это единственное, на чём я сосредоточилась после поражения, потому что иногда удары просто не попадают в корт», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу представительницы Казахстана.

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