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Свёнтек: сколько бы встреч с руководством мы ни проводили, нам не дают принимать решения

Свёнтек: сколько бы встреч с руководством мы ни проводили, нам не дают принимать решения
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская спортсменка Ига Свёнтек высказалась о роли теннисисток в принятии важных для тура решений.

«Я поняла, что, сколько бы встреч мы ни проводили, нам не дают принимать решения. Я надеюсь, что Итоговый турнир WTA всегда будет отличным турниром, но мне интересно, будет ли ассоциация что-то менять. Они всё ещё ведут переговоры, но мне интересно узнать, что будет сделано. Мы много путешествуем, я стараюсь сосредоточиться на своей игре, и мне некогда думать о другом, но посмотрим, что получится, поскольку впереди ещё несколько месяцев.

Иногда это доставляет неудобства. Бывали ситуации, когда WTA было бы неплохо извлечь уроки из произошедшего, например, относительно изменений на обязательных турнирах. Нам непросто, потому что это очень важно для нашего расписания и времени на восстановление. Поэтому я верю, что всё изменится. У нас будут ещё встречи, но хотелось бы понимать, насколько сильно мы будем влиять на эти решения», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

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