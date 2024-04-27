Свёнтек высказалась о потенциальном завершении карьеры Рафаэля Надаля

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о потенциальном завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Я не хочу говорить о последнем матче или турнире Надаля, потому что это его решение, и ему и так тяжело. Он профессионален, я вот не знаю, как мой мозг отреагирует на осознание того, что я играю свой последний матч. Я просто хочу, чтобы люди успокоились и позволили ему сделать всё так, как он хочет. Люди ждут от него чего-то впечатляющего, но, честно говоря, Рафа должен сам о себе позаботиться, и я надеюсь, что он это сделает», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Напомним, в первом круге «Мастерса» в Мадриде Надаль обыграл Дарвина Бланша со счётом 6:1, 6:0. В следующем раунде испанец сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.