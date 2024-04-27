Шаповалов — о возвращении после травмы: стараюсь не сравнивать себя с собой прежним

Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о трудностях возвращения в тур после длительного перерыва.

«Когда ты находишься в том положении, в котором я сейчас нахожусь, главное — не сравнивать себя с собой прежним. Иногда это естественно, но когда я начинаю об этом думать, то говорю себе, что должен продолжать усердно работать и что результаты придут.

Отсутствие практики в течение шести месяцев означает, что ты полностью теряешь игровой ритм, автоматизм в движениях и уверенность. Вы возвращаетесь в тур, где, пока вы полгода занимались реабилитацией, остальные ребята совершенствовались, извлекали уроки из поражений и обретали уверенность с каждой победой. Ты чувствуешь, что все они стали лучше и тебе нужно много времени, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Шаповалова портал Punto de Break.

Напомним, Шаповалов завершил прошлый сезон на Уимблдоне, уступив в матче 1/8 финала Роману Сафиуллину (6:3, 3:6, 1:6, 3:6). Канадец пропустил полгода из-за травмы колена и следующий матч провёл уже в январе текущего года.