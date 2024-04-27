Андреева и Звонарёва переиграли Эррани и Паолини в 1/16 финала парного турнира в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала российский дуэт обыграл итальянскую пару Сара Эррани и Ясмине Паолини со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету Сары Эррани и Ясмине Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).

В следующем раунде Мирра Андреева и Вера Звонарёва сыграют с шестыми сеяными чешкой Барборой Крейчиковой и немкой Лаурой Зигемунд.